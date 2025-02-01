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В Гидрометцентре РФ предупредили об опасных погодных явлениях в ряде регионов

Вильфанд: в шести российских регионах ожидаются опасные погодные явления
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Владимир Песня/РИА Новости

Снегопад прогнозируется в ряде регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В [Республике] Коми, Ленинградской и Архангельской областях в воскресенье (2 февраля — «Газета.Ru») пройдет сильный снег», — сказал синоптик.

Также он добавил, что в Республике Бурятия до 4 февраля будет сохраняться «очень холодная погода». Температура воздуха в это время составит от -35°C до -40°C, уточнил специалист.

Кроме того, опасные явления ожидаются в Республике Татарстан и Пермском крае. По словам Вильфанда, речь идет об образовании гололедицы на дорогах и гололедно-изморозевых отложений на проводах.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ заявил, что 1–2 февраля в Москве прогнозируются небольшие осадки в виде снега с дождем. При этом в первый день столбики термометров в российской столице будут показывать от +3°C до +5°C, а во второй — около 0°C.

31 января Вильфанд в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» оценил шансы на наступление настоящей зимы в центральной части страны в текущем году. Как он отметил, такая вероятность все еще есть, так как в начале февраля в соответствующих регионах РФ станет заметно холоднее.

Ранее биолог объяснила, чем аномально теплая и бесснежная зима опасна для природы.

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