Москвичей предупредили о снеге и дожде в выходные дни

Вильфанд: на выходных в Москве будет снег, дождь и положительная температура

Жителей столицы ожидает положительная температура, сопровождаемая снегом и дождем в предстоящие выходные. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Возвращение к температурной норме в Москве пока не прогнозируется, в субботу температура составит 3-5 градусов, в воскресенье — около нулевой отметки», — заявил он.

По словам Вильфанда, в выходные следует ожидать небольшие осадки.

До этого синоптик заявил, что вероятность наступления настоящей зимы в Центральной России в этом году все еще есть. По его словам, резкого похолодания и сильных морозов ждать в ближайшее время не стоит. Однако в наших широтах погода часто бывает переменчивой и может преподнести сюрпризы — ее смену в оставшиеся недели зимы исключать нельзя.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра, причина теплой зимы в этом году — в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года.

Подробнее о причинах аномально теплой погоды этой зимой и о прогнозе до начала марта — в материале «Газеты.Ru».