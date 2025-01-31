Биолог объяснила, чем опасна для природы аномально теплая и бесснежная зима

Зима в этом году странная. В конце января в Московском Ботаническом саду цветут подснежники, и, судя по всему, многие луковичные растения тоже собираются тронуться в рост. Чем грозит природе аномально теплая погода зимой, «Газете.Ru» рассказала преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко.

«Если температура продержится в плюсе 5-7 градусов неделю-две (что, впрочем, маловероятно), возможно предположить начало сокодвижения ранних растений (кустарников типа жимолости). Могут пойти в рост и озимые посадки — морковь, лук, чеснок. Но, скорее всего, это будут не дружные, а частичные всходы. Да и кустарники не обязательно успеют отреагировать на повышенную температуру. Их корневая система сейчас находится в спячке, и, чтобы началось сокодвижение, нужна не только температура 5-7 градусов в течение недели-двух, но и определенная продолжительность светового дня, которой пока недостаточно. Но даже если почки ранних плодовых кустарников и деревьев тронутся в рост, а затем немного обмерзнут, для растений это не критично, хотя и может привести к уменьшению урожая», — объяснила она.

По ее словам, сложнее прогнозировать, что будет после потепления. Если температура резко понизится при отсутствии снега, который растаял, могут пострадать цветы и подмерзнуть проснувшиеся корневищные и луковичные растения, декоративные травянистые растения. Пострадают также деревья и кустарники. А если снег успеет укрыть землю до морозов, то все растения перезимуют благополучно.

«Какие советы можно дать сейчас дачникам? Никаких. К сожалению, укрытые растения (розы и другие) при длительной оттепели могут пострадать от выпревания. Но ничего открывать-закрывать не надо. Вы не можете повлиять на погоду, поэтому просто ждите весны. Если подмерзнут озимые, их можно будет повторно высадить весной. Что касается плодовых деревьев, то советую садоводам заранее делать выбор в пользу проверенных районированных сортов, чтобы меньше расстраиваться при гибели от сильных морозов более южных сортов растений. Кстати, аномально повышенная температура зимой привела к повышению активности белок, и им сейчас требуется больше пищи. А достаточных запасов они в этом году не сделали — лето было малоурожайное. Так что, если у вас есть возможность, подкормите белок семечками или орешками», — резюмировала эксперт.

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