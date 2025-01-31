Метеоролог рассказал, ждать ли зимы в феврале

Вероятность наступления настоящей зимы в Центральной России в этом году все еще есть, рассказал «Газете.Ru» метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, заметно холоднее станет уже в начале февраля.

«С понедельника, 3 февраля, в Москве ожидается переход к отрицательным температурам, которые будут держаться в пределах от -1 до -6 °C. Во вторник возможны небольшие осадки в виде снега. Со среды начнется повышение атмосферного давления, и погода будет очень даже симпатичная — чаще будет выглядывать солнце», — отметил метеоролог, добавив, что к концу недели ожидается стабилизация температуры у отметки -2...-4 °C.

При этом, по словам Вильфанда, резкого похолодания и сильных морозов ждать в ближайшее время не стоит. Однако в наших широтах погода часто бывает переменчивой и может преподнести сюрпризы — ее смену в оставшиеся недели зимы исключать нельзя.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра, причина теплой зимы в этом году — в продолжительных атлантических циклонах, которые приносят влагу и относительно мягкий воздух с запада с ноября 2024 года.

Подробнее о причинах аномально теплой погоды этой зимой и о прогнозе до начала марта — в материале «Газеты.Ru».