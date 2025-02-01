Стали известны подробности крушения самолета в Филадельфии

Два человека находились на борту разбившегося в Филадельфии самолета

На борту самолета, который потерпел крушение в Филадельфии, было два человека. Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США, передает телеканал Fox News.

По информации управления, речь идет о самолете модели Learjet 55. Он следовал в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Как отмечает канал, воздушное судно исчезло с радаров через 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров).

Незадолго до этого телеканал CBS, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщил, что небольшой самолет упал на жилые дома в Филадельфии. По его данным, после случившегося в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Вертолет выполнял тренировочный полет, на его борту было как минимум три военнослужащих.

Ранее в США объяснили, почему пилот разбившегося в Вашингтоне вертолета не заметил самолет.