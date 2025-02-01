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В США разбился небольшой самолет

Небольшой самолет упал на жилые дома в американской Филадельфии
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Karolis Kavolelis/Shutterstock

Небольшой самолет упал на жилые дома в американской Филадельфии. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные правоохранительные органы.

«После крушения в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов», — сообщает телеканал.

Первоначально полиция Филадельфии сообщила о том, что на борту самолета, упавшего в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, находилось два человека. Позднее телеканал Fox News сообщил о том, что на борту было шесть человек.

На данный момент нет информации о том, что стало причиной крушения самолета и состояние экипажа. Известно, что в результате падения на жилые дома есть и другие пострадавшие.

До этого представитель Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB), который ведет расследование ЧП, сообщил о том, что следователи извлекли все самописцы пассажирского самолета и военного вертолета, которые разбились над Вашингтоном.

Ранее Пентагон засекретил имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета.

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