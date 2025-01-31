Мигрантов могут штрафовать за не знающих русский язык детей

Мигрантов в России начнут штрафовать в случаях, если их дети не смогут сдать тест на знание русского языка и поступить в школу. Соответствующий законопроект подготовило Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.

Если несовершеннолетние иностранцы, не сумевшие сдать тест, в течение месяца не приступят к прохождению дополнительных программ по обучению русскому языку, сведения о них будут направляться органами опеки в МВД России и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. После этого их родителей будут привлекать к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по обучению ребенка.

При этом если появятся основания считать, что знание русского языка у ребенка недостаточное для прохождения образования, его могут направить на повторную экзаменацию.

1 января 2025 года президент России Владимир Путин дал поручение организовать обучение детей мигрантов русскому языку.

Ранее в Узбекистане решили запустить онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ.