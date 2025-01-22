В Узбекистане запустят онлайн-курсы по русскому языку для будущих мигрантов

В Узбекистане запустят онлайн-курсы русского языка для желающих работать в РФ

Власти Узбекистана запустят онлайн-курсы по изучению русского языка для желающих работать в России. Об этом пишет Агентство миграции Узбекистана в официальном Telegram-канале.

«Агентство миграции предлагает возможность бесплатно выучить русский язык всем нашим соотечественникам, которые работают или хотят работать в России», — говорится в сообщении.

Власти уточняют, что первое занятие назначено на 27 января. Агентство миграции отмечает, что курсы позволят за месяц подготовиться к экзамену по получению трудового патента. Чтобы записаться, нужно зарегистрироваться в специальной Telegram-группе.

Большинство трудовых мигрантов прибывают в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

По его словам, количество узбекских граждан, работающих в России, изменчиво и зависит от времени года. В 2024 году оно составило около 1 миллиона.

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