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МККК прокомментировал убийство жителей в Курской области

МККК об убийствах в Курской области: мирные люди должны быть защищены от убийств
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Reuters

Гражданские лица в зоне боевых действий должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор.

В ответ на просьбу прокомментировать видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области представитель МККК подчеркнула, что защита гражданских лиц и их имущества во время вооруженного конфликта является «краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП)».

«Они (гражданские лица. — «Газета.Ru») должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства», — сказала Сатор.

Представитель МККК добавила, что международное гуманитарное право среди прочего обеспечивает дополнительную защиту особо уязвимых групп гражданского населения, вроде женщин, детей и перемещенных лица.

Кроме того, указала Сатор, МГП предписывает, что с гражданскими лицами, которые находятся во власти неприятельских сил, необходимо обращаться гуманно при любых обстоятельствах.

23 января официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские военные организовали камеры пыток в подвальных помещениях домов в селе Русское Поречное Курской области.

Позднее Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса украинского пленного Евгения Фабрисенко, причастного к массовым расправам над жителями Русского Поречного в Курской области.

По данным ведомства, российские военные задержали Фабрисенко на территории Курской области. На допросах мужчина рассказал, что украинские солдаты расправились с более чем 20 мирными жителями, при этом ВСУ перед убийством изнасиловали восемь женщин.

Ранее Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ.

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