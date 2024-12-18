Президент Украины Владимир Зеленский скрывает данные о насилии и пытках в Вооруженных силах Украины (ВСУ), чтобы обезопасить себя. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он отметил, что власти страны ничего не предприняли для решения этой проблемы. По словам экс-депутата, ситуация является страшной не только из-за пыток, но и из-за того, что руководители Украины имели информацию о происходящем еще в сентябре.

«Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично, не сделали ничего, чтобы остановить пытки», — написал Дубинский.

Издание «Украинская правда» сообщало, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал деньги у них.

В ноябре бывший заключенный, пленный боец ВСУ Максим Мусиец заявил, что осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, действующую на Покровском (Красноармейском) направлении.

Ранее бывший украинский военный рассказал, что спецслужбы Польши вербовали военных ВСУ во время обучения в Европе.