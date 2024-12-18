Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленского обвинили в сокрытии информации о пытках в ВСУ

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в сокрытии фактов пыток в ВСУ

close
Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает данные о насилии и пытках в Вооруженных силах Украины (ВСУ), чтобы обезопасить себя. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.

Он отметил, что власти страны ничего не предприняли для решения этой проблемы. По словам экс-депутата, ситуация является страшной не только из-за пыток, но и из-за того, что руководители Украины имели информацию о происходящем еще в сентябре.

«Подельники кровавого узурпатора не заявили об этом публично, не сделали ничего, чтобы остановить пытки», — написал Дубинский.

Издание «Украинская правда» сообщало, что командир взвода в 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Владислав Пастух избивал подчиненных и вымогал деньги у них.

В ноябре бывший заключенный, пленный боец ВСУ Максим Мусиец заявил, что осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду ВСУ, действующую на Покровском (Красноармейском) направлении.

Ранее бывший украинский военный рассказал, что спецслужбы Польши вербовали военных ВСУ во время обучения в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами