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Жителей Димитрова призвали эвакуироваться

Нацполиция Украины призвала жителей эвакуироваться из Димитрова
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Umit Bektas/Reuters

Национальная полиция Украины призвала жителей Мирнограда (Димитров) как можно скорее эвакуироваться из города. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Нацполиции подчеркнули, что российские военные находятся в двух километрах от города.

В публикации отмечается, что в Мирнограде, который находится на расстоянии порядка семи километров от Покровска (Красноармейска), осталось около трех тысяч жителей.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ затягивают петлю вокруг Покровска, на данный момент подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Военные аналитики также подтверждают продвижение ВС РФ на этом направлении.

В конце 2024 года сообщалось, что украинские военные продолжают наносить удары по Покровску, не покидая города.

В силовых структурах тогда отмечали, что под ударами нередко оказываются микрорайоны Шахтерский и Южный. Также работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова.

Ранее стало известно о приближении российских войск к Днепропетровской области.

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