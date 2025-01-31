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На Западе рассказали, что ВС РФ затягивают петлю вокруг Красноармейска, подконтрольного ВСУ

Reuters: ВС России затягивают петлю вокруг Красноармейска, подконтрольного ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ затягивают петлю вокруг города Красноармейска (украинское название — Покровск), на данный момент подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады (ВСУ) с позывным Феникс.

«Российские войска медленно затягивают петлю вокруг города Покровска, ключевого логистического узла», — говорится в материале.

Военные аналитики также подтверждают продвижение ВС РФ на этом направлении. Хотя, как отмечает офицер, ситуация там остается тяжелой. Российские военные используют на красноармейском направлении метод малых пехотных групп и превосходство личного состава. ВС РФ проникают в тыл ВСУ, используя преимущества ландшафта и плохую видимость, вызванную погодными условиями, чтобы прятаться от дронов. Российские войска продвигаются днем и ночью, подчеркнул Феникс.

В конце 2024 года сообщалось, что украинские военные продолжают наносить удары по Красноармейску, не покидая города.

В силовых структурах тогда отмечали, что под ударами нередко оказываются микрорайоны Шахтерский и Южный. Также работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова.

Ранее стало известно о приближении российских войск к Днепропетровской области.

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