Российские войска приблизились к Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Российские войска закрепились в центре Удачного и продвигаются вперед, говорится в публикации.

29 января председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска продвигаются от взятой под контроль Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) к административным границам Запорожской области. По словам Рогова, движение Вооруженных сил РФ идет в том числе в районе ботанического заказника Балка Северная.

До этого Рогов рассказал, что украинское командование сознательно погубило гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великая Новоселка, запретив им отступать и сдаваться в плен. По его словам, в поселке были взяты в плен несколько групп украинских военных, а остальные были ликвидированы.

Ранее в Днепропетровской области Украины нашли повреждения на объекте инфраструктуры и промышленном предприятии.