ТАСС: ВСУ наносят удары по Красноармейску, не покидая черты города

Украинские военные продолжают наносить удары по Красноармейску (украинское название Покровск), не покидая черты города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник активно работает артиллерией и РСЗО внутри Красноармейска, разрушая городскую инфраструктуру», — поделился собеседник агентства.

Отмечается, что под ударами нередко оказываются микрорайоны Шахтерский и Южный. Также работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова.

До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявлял, что бои за город Покровск (украинское название Красноармейска) решат судьбу южного Донбасса.

По его мнению, этот населенный пункт является стратегическим городом всего Донбасса.

23 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что принял необходимые решения для усиления подразделений на Покровском направлении.

Ранее солдаты ВС РФ перерезали железную дорогу Красноармейск — Днепропетровск.