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Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве члена партии «Яблоко»

Рыбаков: суд арестовал члена партии «Яблоко» Смирнова на два месяца
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Сетевое издание «Вид сбоку»

Суд арестовал на два месяца члена партии «Яблоко» Константина Смирнова, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщил председатель политического объединения Николай Рыбаков в своем Telegram-канале.

«Суд арестовал на два месяца нашего коллегу, лидера рязанского «Яблока» и депутата Дубровического сельского поселения Константина Смирнова», — написал Рыбаков.

Он уточнил, что Смирнов будет находиться в СИЗО до 30 марта. По словам председателя партии, в зале суда арестованный заявил, что не видит оснований для своего заключения под стражу и считает, что «ничто не будет препятствовать следствию», если он будет находиться под домашним арестом. Рыбаков добавил, что о такой мере пресечения хадатайствовала защита, указывая на состояние здоровья Смирнова и необходимость постоянного ухода за его больной матерью.

31 января стало известно, что Следственный комитет (СК) России задержал главу издания «Новая газета-Рязань» Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова по обвинению в вымогательстве.

Позднее Рыбаков заявил «Газете.Ru», что задержание произошло из-за работы Фролова и Смирнова против уничтожения муниципалитетов в Рязани. По его словам, «местная власть не прощает и начала действовать».

По данным следствия, Фролов вступил в сговор с сообщниками и в 2024 году опубликовал несколько статей, порочащих исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области. Эти публикации наносили ущерб деловой репутации, чести, достоинству и доброму имени потерпевшего.

Затем злоумышленники организовали встречу с ними, на которой потребовали деньги за прекращение публикации порочащих его материалов. Потерпевший передал им 300 тысяч рублей.

Ранее на Камчатке осудили лидера отделения партии «Яблоко» за дискредитацию ВС РФ.

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