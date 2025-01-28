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На Камчатке лидера отделения партии «Яблоко» приговорили к двум годам колонии-поселения

На Камчатке осудили лидера отделения партии «Яблоко» за дискредитацию ВС РФ
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Лидер регионального отделения партии «Яблоко» на Камчатке Владимир Ефимов приговорен к двум годам колонии-поселения за дискредитацию ВС России. Об этом сообщает ТАСС.

В Петропавловск-Камчатском городском суде подчеркнули, что Ефимову также запрещено администрировать интернет-сайты и паблики в течение четырех лет.

В публикации отмечается, что в 2023 году лидер регионального отделения партии уже был осужден за дискредитацию ВС РФ. Тогда суд назначил Ефимову наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, при этом ранее он дважды был оштрафован по той же статье.

10 января в Чите местный житель получил штраф за комментарий в интернете, дискредитирующий ВС РФ.

Читинец опубликовал в интернете комментарий, в котором публично подорвал авторитет и имидж Вооруженных сил Российской Федерации, а также умалил их достоинство. При этом оставленное мужчиной сообщение было доступно неограниченному числу людей.

В отношении него составили административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее в Челябинской области мужчину арестовали за пост шестилетней давности.

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