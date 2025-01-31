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В Рязанской области задержали главу местной «Новой газеты» и члена «Яблока»

Главреда рязанской «Новой газеты» и члена «Яблока» задержали за вымогательство
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России задержали руководителя издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова и члена совета депутатов Дубровического сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области», — сказал источник.

В пресс-службе регионального управления СК сообщили, что в отношении директора областного сетевого издания было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, обвиняемый вместе со своей знакомой решили потребовать от исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации деньги. Для этого они опубликовали в 2024 году несколько материалов, подрывающих его деловую репутацию. За прекращение публикаций обвиняемые потребовали с потерпевшего 300 тысяч рублей.

Несколькими часами ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали главного редактора рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова по подозрению в вымогательстве. Мужчину взяли под стражу в Москве.

Ранее жене экс-главы Сочи Алексея Копайгородского предъявили обвинение по делу о вымогательстве более 43 млн рублей.

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