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«Местная власть не прощает»: в «Яблоке» прокомментировали задержание Константина Смирнова

В «Яблоке» объяснили местью чиновников задержание рязанского журналиста Смирнова
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Члена федерального бюро «Яблока» и главреда рязанского издания «Вид сбоку» Константина Смирнова задержали за работу против уничтожения муниципалитетов в Рязани, заявил «Газете.Ru» председатель партии Николай Рыбаков. По его словам, «местная власть не прощает и начала действовать».

«Ни о каком вымогательстве речи быть не может. Мы заранее знали, что Константин в «зоне риска». Он как политик, журналист и депутат, уже несколько месяцев вел в Рязанской области огромную работу против уничтожения муниципалитетов. Люди сотнями приходили на общественные слушания и голосовали против действий областной власти. Дошло до того, что в Государственной думе признали — нельзя всем давать задание лишать людей местной власти. В этом огромная заслуга Константина. Этого ему местная власть не прощает и начала действовать. Мы сделаем все возможное для скорейшего освобождения Константина», — сказал Рыбаков.

31 января ТАСС сообщил, что Следственный комитет (СК) России задержал главу издания «Новая газета-Рязань» Алексея Фролова и депутата совета депутатов Дубровичского сельского поселения, члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова по обвинению в вымогательстве.

Ранее на Камчатке осудили лидера отделения партии «Яблоко» за дискредитацию ВС РФ.

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