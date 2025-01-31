CNN: маловысотный коридор для вертолетов закрыли в США после авиакатастрофы

В Вашингтоне закрыли маловысотный коридор для вертолетов после авиакатастрофы у аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA).

«Маловысотный коридор для вертолетов, использовавшийся во время... столкновения в воздухе на этой неделе, закрыт на неопределенный срок Федеральным авиационным управлением», — сказано в сообщении.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее сообщалось, что пилотом столкнувшегося с самолетом вертолета Black Hawk мог быть трансгендер.