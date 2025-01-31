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Глава московского управления Росгвардии назначен заместителем Золотова

Генерал-лейтенант полиции Сонин назначен замдиректора Росгвардии
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Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Генерал-лейтенанта полиции Василия Сонина назначили заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Указом Президента Российской Федерации от 31 января 2025 года генерал-лейтенант полиции Василий Сонин назначен на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что ранее Сонин возглавлял московское управление ведомства.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин назначил Тягину Тамару на должность помощника секретаря Совета безопасности. До этого она занимала пост советника Минобороны России.

9 января российский лидер назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра МЧС. До этого он был прокурором Дагестана и Хакасии. Попов является государственным советником юстиции второго класса.

Ранее в Совфеде анонсировали назначение нового посла России в США.

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