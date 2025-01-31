В Австралии полицейские будут патрулировать еврейские школы

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс начнет патрулирование еврейских школ и мест богослужения на фоне роста числа атак, направленных против еврейского сообщества. Об этом сообщает news.com.au.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы будут патрулировать школы, чтобы защитить учеников и учителей от возможных антисемитских атак в будущем.

Издание подчеркивает, что полицейские усилят контроль вокруг образовательных учреждений в часы, когда дети приезжают на занятия и уходят из школы. Также планируется усилить патрулирование в местах еврейского богослужения.

Подобные действия последовали за чередой антисемитских атак. В частности, накануне были обнаружены граффити оскорбительного содержания в трех разных местах Сиднея, одно из которых находилось рядом с еврейской школой.

В ноябре сообщалось, что в Австралии продавщица оскорбила израильских туристов и выгнала их из магазина. Путешественники заметили возле прилавка объявление о сборе пожертвований на помощь Палестине, подошли к продавщице и предложили ей проверить, куда именно идут деньги, что вызвало у женщины приступ агрессии.

Ранее в Лондоне двух девочек-подростков осудили за серию антисемитских нападений.