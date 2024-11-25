Австралийская продавщица выгнала туристов из магазина, назвав их вонючими евреями

В Австралии продавщица оскорбила израильских туристов и выгнала из магазина, пишет Daily Mail.

На прошлой неделе между работницей магазина в Таунсвилле и туристами из Израиля произошел конфликт. Они заметили возле прилавка объявление о сборе пожертвований на помощь Палестине. Они подошли к продавщице и предложили ей проверить, куда идут деньги, что вызвало у женщины приступ агрессии. Она стала размахивать лопатой и кричать на молодых людей, используя антисемитские высказывания.

«Мне плевать на Израиль, но мне не плевать на то, что ты грязный, вонючий еврей», — прокричала женщина и потребовала, чтобы туристы покинули магазин, пока один из них снимал происходящее.

Австралийская еврейская ассоциация характеризовала инцидент как «ядовитый и позорный выпад», Комиссия по борьбе с диффамацией также осудила этот «грубый, ничем не прикрытый антисемитизм». Местные жители говорят, что волна антиеврейской ненависти продолжает нарастать по всей Австралии, чему способствуют действия правительства.

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