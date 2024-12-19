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В Лондоне двух девочек-подростков осудили за серию антисемитских нападений

The Guardian: две девочки напали на членов еврейской общины в Лондоне

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Marko Djurica/Reuters

В Лондоне две несовершеннолетние девочки напали на представителей еврейской общины. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«По данным Королевской прокурорской службы (CPS), в декабре 2023 года 14- и 15-летние подростки <...> совершили четыре отдельных нападения на членов еврейской общины в Стэмфорд-Хилле», — говорится в статье.

По версии следствия, при первом нападении подростки требовали у женщины деньги. Одна из подсудимых попыталась ударить жертву, но промахнулась и ей удалось скрыться. После этого злоумышленницы требовали средства у 12-летней девочки, но отпустили ее, когда поняли, что у ребенка ничего нет.

Затем подсудимые напали на группу из четырех 11-летних девочек и отобрали обед у одной из них. В последнем инциденте злоумышленницы избили женщину на проспекте Ростревор. Обвиняемые подошли к жертве и спросили, есть ли у нее в кармане деньги. Когда женщина попыталась уйти от них, девочки ударили ее спину и начали бить ее ногами, женщина потеряла сознание.

По данным издания, 18 декабря текущего года злоумышленницы предстали перед судом Стратфорда. Их приговорили к реабилитации несовершеннолетних сроком на 18 месяцев. Кроме того, в отношении подсудимых был введен комендантский час на три месяца.

Ранее в Германии произошло нападение на городском фестивале.

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