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Норвежская полиция раскрыла число россиян на задержанном судне

NRK: На задержанном в Балтийском море судне находился экипаж из 11 россиян
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Rune Stoltz Bertinussen/NTB/Reuters

На борту судна Silver Dania, задержанного Норвегией в Балтийском море, находился экипаж из 11 россиян, заявил заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес. Об этом сообщает NRK.

Он подчеркнул, что экипаж судна и судоходная компания сотрудничали с полицией и добровольно отправились в Тромсе.

По словам представителя полиции Тромсе Ронни Йоргенсена, задержанный корабль является одним из нескольких, которые подозревают в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из россиян.

Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Ранее в Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю.

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