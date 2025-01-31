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Израиль начал оставлять палестинским заключенным «памятные подарки»

Израиль начал выдавать освобожденным палестинским заключенным памятные браслеты
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Ramadan Abed/Reuters

Управление тюрем Израиля начало выдавать палестинским заключенным, освобожденным в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа, памятные браслеты. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Согласно решению политического руководства в рамках операции «Канфей Дрор» по возвращению заложников при освобождении террористов каждому из них прикрепляется идентификационный браслет, на котором также будет надпись на иврите и арабском языке: «Вечный народ не забывает» и »Я буду преследовать своих врагов и настигну их», — говорится в сообщении.

20 января газета Ynet сообщила, что освобожденные в Газе заложницы получили от палестинского движения ХАМАС пакеты с сувенирами и сертификатами. Как уточняется в публикации, внутри были в том числе открытки с видами Газы и «сертификаты об освобождении» с текстом на арабском и иврите.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы.

Ранее вручение ХАМАС подарков израильским заложницам попало на видео.

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