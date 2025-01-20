Вручение ХАМАС подарков израильским заложницам попало на видео

Три девушки, освобожденные из плена палестинской группировки ХАМАС, получили «подарки» из Газы. Соответствующие кадры опубликовал Ynet.

По данным издания, в бумажных пакетах с символикой ХАМАС были подарки и сувениры, среди которых открытки с видами Газы и «сертификаты об освобождении».

На обнародованных кадрах видно, как девушки перед посадкой в автомобиль вежливо принимают подарки и позируют перед камерами. В публикации, ссылаясь на израильские власти, назвали данный жест «психологической эксплуатацией похищенных».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее одна из освобожденных заложниц вернулась из плена ХАМАС без пальцев.