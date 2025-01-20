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Вручение ХАМАС подарков израильским заложницам попало на видео

Ynet опубликовал видео подарков ХАМАС для израильских заложниц

Три девушки, освобожденные из плена палестинской группировки ХАМАС, получили «подарки» из Газы. Соответствующие кадры опубликовал Ynet.

По данным издания, в бумажных пакетах с символикой ХАМАС были подарки и сувениры, среди которых открытки с видами Газы и «сертификаты об освобождении».

На обнародованных кадрах видно, как девушки перед посадкой в автомобиль вежливо принимают подарки и позируют перед камерами. В публикации, ссылаясь на израильские власти, назвали данный жест «психологической эксплуатацией похищенных».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее одна из освобожденных заложниц вернулась из плена ХАМАС без пальцев.

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