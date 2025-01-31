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В Вашингтоне из реки извлекли тела 40 погибших в авиакатастрофе

CBS: спасатели Вашингтона извлекли из реки 40 тел погибших в авиакатастрофе
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Julio Cortez/AP

Сотрудники экстренных служб в Вашингтоне обнаружили тела 40 жертв столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk. Об этом сообщает телеканал CBS.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, некоторые тела были вынесены на берег, в то время как другие были найдены под водой. Специалисты предполагают, что найденные останки — это все возможные жертвы, которые можно безопасно извлечь из обломков фюзеляжа. Однако, по словам собеседника, тела также могут находиться в хвостовой части самолета, доступ к которой для водолазов по-прежнему ограничен.

31 января подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, который в прошлом управлял таким же вертолетом, как тот, который столкнулся с лайнером в Вашингтоне, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом 30 января. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Местные СМИ сообщили, что среди них были фигуристы и тренеры сборной США. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее в США заявили, что разбившимся в Вашингтоне вертолетом управляла женщина.

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