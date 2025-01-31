В США рассказали, сколько займет выяснение причин авиакатастрофы в Вашингтоне

NTSB: выяснение причины авиакатастрофы в Вашингтоне может занять год

Окончательное выяснение причины авиакатастрофы над Вашингтоном может занять год или больше, заявили в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB) США. Об этом сообщает ABC.

По словам представителя ведомства Тодда Инмана, предварительный отчет появится через 30 дней, но на определение окончательной причины произошедшего может потребоваться год.

Он добавил, что NTSB начал собирать информацию с извлеченных из самолета бортового диктофона и записывающего устройства.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — по меньшей мере трое военнослужащих.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Ранее Кремль подтвердил контакты с Белым домом по авиакатастрофе в Вашингтоне.