Россиян предупредили о возможном исчезновении популярных кормов для животных

Mash: в РФ могут временно исчезнуть из продажи корма Whiskas, Chappi и Felix

Из продажи в России могут временно исчезнуть корма для животных Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, корма могут исчезнуть из-за запрета на ввоз в страну добавок для их изготовления из ЕС. В частности, в производстве используется мясо коров, свиней и птиц из Европы при выпуске добавок, необходимых для изготовления кормов.

17 января Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. Такое решение было принято, исходя из принципов предосторожности. Также будет приостановлена сертификация транзита таких товаров по российской территории в третьи страны.

22 января заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ограничения на поставки животноводческой продукции из Евросоюза могут ослабить. По его словам, послабления допускаются только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию.

Ранее стало известно, что Германия потеряла около €1 млрд из-за вспышки ящура.