Германия потеряла около €1 млрд из-за вспышки ящура

Вспышка ящура в Германии привела к потере продаж на сумму около €1 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Великобритания и Южная Корея запретили импорт немецких продуктов, включая свинину, говядину и некоторые молочные продукты.

«По данным сельскохозяйственной кооперативной группы DRV, сельскохозяйственная отрасль Германии несет убытки в размере около €1 млрд ($1,03 млрд) из-за вспышки ящура, которая привела к ограничениям на экспорт», — говорится в материале.

Управляющий директор DRV Йорг Мигенде отметил, что некоторые компании из стран — членов Евросоюза на фоне вспышки этого заболевания избегают немецких товаров, которые находятся за пределами затронутой зоны ограничений.

Вспышка ящура, как отмечает агентство, является очередным ударом по сельскохозяйственной отрасли Германии, которая в последние годы пострадала от роста цен на энергоносители, а также вспышки африканской чумы свиней, которая привела к сокращению торговли и сокращению потребления мяса на внутренних рынках.

Германия 10 января сообщила о первой за последние 37 лет вспышке ящура в окрестностях Берлина. Вирус поразил стадо буйволов в земле Бранденбург. Зараженных животных подвергли эвтаназии, вокруг очага заболевания установили трехкилометровую карантинную зону и десятикилометровую зону мониторинга.

Россельхознадзор считает, что причиной могло стать бесконтрольное перемещение скота по ЕС.

Ранее Россельхознадзор запретил ввозить свиней из Евросоюза из-за ящура.