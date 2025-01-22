В России допустили смягчение запрета на ввоз продукции животноводства из ЕС

Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, затем ограничения могут ослабить. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает РИА Новости.

«Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса — «Газета.Ru») или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет», — заявил он.

Данкверт добавил, что послабления могут быть только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию.

17 января сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. По данным ведомства, сертификация всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от них, будет приостановлена с 20 января.

Ящур — острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, которое может передаваться человеку. Клиническая картина выражена в виде сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках всех участков тела.

Ранее стало известно, что Германия потеряла около €1 млрд из-за вспышки ящура.