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Милонова обязали выплатить 150 тысяч рублей юристу ЛДПР

Суд обязал Милонова выплатить 150 тысяч рублей юристке Воскобойниковой
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал депутата Виталия Милонова выплатить 150 тысяч рублей юристке ЛДПР, которую он обвинил в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В июле 2023 года Милонов посетил офис ЛДПР в Горловке и обвинил юриста партии Ирину Воскобойникову в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Эту информацию он также распространил в своем Telegram-канале, заявив, что женщина публикует личные данные российских военнослужащих в открытом доступе.

После инцидента Воскобойникова заявила, что депутат угрожал ей, из-за чего она перенесла инсульт. Затем она подала иск в суд, требуя от Милонова компенсацию в размере миллиона рублей. Суд частично удовлетворил требования юристки, обязав депутата опубликовать опровержение в своем Telegram-канале и взыскав с него 150 тысяч рублей.

В середине января Милонов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко предложение признать нежелательной идеологию бодипозитива на территории России, поскольку оно пропагандирует нездоровый образ жизни, отказ от спорта и дисциплины в питании. Еще одним минусом он назвал навязывание людям пренебрежительного отношения к стандартам красоты, принятым в обществе.

Ранее Милонов заявил, что колдуны тормозят экономическое развитие России.

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