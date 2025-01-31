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В Кремле прокомментировали синхронизацию Балтии с электросетями ЕС

Песков: Россия приняла меры для надежности единой энергосистемы БРЭЛЛ
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Российские энергетики приняли все необходимые меры для обеспечения надежности единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя синхронизацию стран Балтии с сетями Евросоюза, передает ТАСС.

«Эти планы давно были анонсированы. Это требовало определенных мер и со стороны наших энергетиков, и со стороны их энергетиков. В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», — сказал представитель Кремля.

В июле 2023 года страны Прибалтики договорились выйти из энергосистемы БРЭЛЛ к началу 2025 года. В планах ведомств республик было синхронизироваться с европейскими системами.

В июле 2024 года министерство энергетики Литвы сообщило, что страны Прибалтики собираются покинуть энергетическую систему в феврале 2025 года. Предполагалось, что Россию и Белоруссию уведомят об этом за шесть месяцев до запланированного выхода из БРЭЛЛ.

Ранее эстонцы начали скупать электрогенераторы перед отключением энергосистемы от России.

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