Посольство РФ прокомментировало задержание судна с россиянами в Норвегии

Российское посольство в Норвегии выясняет детали задержания судна Silver Dania с гражданами РФ. Об этом дипведомство сообщило ТАСС.

«На данный момент норвежская полиция о задержании российских граждан в посольство не сообщала. Направили официальный запрос в полицию округа Тромс, выясняем обстоятельства ситуации», — говорится в сообщении.

31 января полиция Норвегии сообщила о задержании судна Silver Dania, которое зарегистрировано в королевстве и курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском. Его экипаж состоит из россиян.

Судно задержали по запросу латвийских властей из-за подозрения в причастности к повреждению кабеля в Балтийском море.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого латвийский премьер-министр Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств.

Ранее в Эстонии предложили взимать плату за проход по Балтийскому морю.