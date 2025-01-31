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В МИД РФ назвали «клинической русофобией» реакцию в ЕС на трек «Сигма бой»

Захарова: заявления политиков ЕС о треке «Сигма бой» — это клиническая русофобия
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badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заявления политиков ЕС о песне «Сигма бой», которую исполняют российские девочки, — это «клиническая русофобия», заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. <...> Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить. <...> Это из разряда безумия», — высказалась дипломат.

Немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала «Сигма бой», назвав тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.

А в России общественная православная организация «Сорок Сороков» обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить клип «Сигма бой» на предмет сексуализации детей. Они предположили, что ведомство может выявить подобное нарушение в танцах несовершеннолетних исполнительниц песни.

Ранее Слуцкий пригрозил Европарламенту проверкой из-за критики песни «Сигма бой».

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