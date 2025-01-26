В Европарламенте испугались «пророссийского» хита «Сигма Бой»

Немецкий политик, учительница, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания 17 декабря 2024 года, где обсуждались «дезинформация и историческая фальсификация» России для оправдания ее действий во время конфликта на Украине, раскритиковала хит российской поп-сцены «Сигма Бой».

«Сигма Бой» — это вирусная русская фраза, используемая в социальных сетях и передающая патриархальное и пророссийское мировоззрение. Она наиболее популярна среди подростков и является лишь одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети», — заявила Риль.

Она считает, что при помощи таких песен Россия «нацелилась» на юных украинцев через телефоны и хочет изменить их историю, лишив их языка, музыки и современных авторитетов.

Евродепутат призвала бороться с такими «тонкими проникновениями и фальсификациями» со стороны России.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Яновская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза, она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на «Сигма Бой» сделано уже более 141 тыс. роликов. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Ранее автор «Сигма Бой» раскрыл секрет популярности хита.