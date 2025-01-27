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Генпрокуратура проверит хит «Сигма бой» из-за танцев школьниц

Mash: общественники попросили генпрокуратуру проверить хит «Сигма бой»
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Музыка. Детское радио/YouTube

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить трек «Сигма бой». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Активисты потребовали проверить на наличие сексуализации детей в клипе и запретить в случае ее обнаружения. Также они попросили устроить проверку детским конкурсам красоты, модным дефиле и пилонным спортом.

Песня «Сигма Бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (настоящее имя — Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция стала вирусной вскоре после релиза, она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января композиция попала на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/Pop Songs» от Billboard.

Немецкий политик, учительница, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания 17 декабря 2024 года, где обсуждались «дезинформация и историческая фальсификация» России для оправдания ее действий во время конфликта на Украине, раскритиковала хит певиц Бэтси и Марии Янковской.

Ранее Картозия призвал суд запретить Андреасяну «расширяться с НАТО на восток».

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