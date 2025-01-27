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Слуцкий пригрозил Европарламенту проверкой из-за критики песни «Сигма Бой»

Слуцкий пообещал проверить слова члена Европарламента Риль о пропаганде в песне «Сигма Бой»
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badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригрозил Европарламенту проверкой из-за высказываний о российской песне «Сигма Бой». Об этом сообщает РИА Новости.

«Проработаем с юристами высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и обратимся в международные организации по защите детей, а также при необходимости в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — сказал он.

Слуцкий также назвал «Сигма Бой» мягкой силой русской культуры, которая «крушит порочные устои ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-фашизма».

Трек дуэта Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Марии Янковской (12 лет) вышел в октябре 2024 года. В январе 2025 года трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.

Немецкий политик, член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала «Сигма Бой», назвав тему песни «вирусным русским тропом, используемым в социальных сетях и передающим патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По мнению Риль, хит нацелен на молодых украинцев.

Ранее общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить трек «Сигма Бой».

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