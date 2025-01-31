В Тюмени задержали мужчину, который угрожал бойцу «Эспаньолы» Михаилу Турканову

В Тюмени задержали мужчину, который угрожал бойцу добровольческой бригады «Эспаньола» Михаилу Турканову, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, и его близким. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

По информации канала, ему предъявлены обвинения в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. Задержанный признал вину и принес Турканову извинения.

Угрозы и гневные сообщения военнослужащий, кавалер двух Орденов Мужества, стал получать после того, как осудил выходки так называемой «азербайджанской мафии» во главе с Туралом Мамедовым. В 2023 году группа подростков от 14 до 18 лет, называющая себя «азербайджанской мафией», нападала на жителей Санкт-Петербурга, а видео с драками они впоследствии выкладывали в Telegram-канал.

Лидера группы Турала Мамедова и еще 15 человек задержали. По версии правоохранителей, молодые люди нападали на петербуржцев со славянской внешностью, после чего выкладывали ролики в Telegram-канале, администратором которого был Мамедов. Следователи также полагают, что молодой человек публично призывал применять насилие в отношении прохожих.

Позже стало известно, что главу «азербайджанской мафии» доставили в Санкт-Петербург. До этого молодой человек скрывался в Азербайджане, но позднее его экстрадировали в Россию.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему подростки нападают на прохожих в Петербурге.