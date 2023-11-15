«Давайте делать контент, избивать русских»: лидера «азербайджанской мафии» экстрадировали в Россию

Азербайджан экстрадировал в Россию Турала Мамедова – лидера группы блогеров, публиковавших в Telegram видео с избиением прохожих в Петербурге и называвших себя «азербайджанской мафией». Члены банды рассказали, что нападали в основном на «бездомных и нетрезвых», а Мамедов «ненавидит русских» за оскорбление его матери. По данным СМИ, в окружении семьи блогера выявили 60 нелегальных мигрантов, его отец попал в больницу «от переживаний после визита людей в форме».

Администратор Telegram-канала «Жизнь бродяги» Турал Мамедов экстрадирован из Азербайджана в Россию, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, 15 октября возле одного из торговых центров в Санкт-Петербурге он публично призывал применять насилие в отношении прохожих и избивал их, происходящее было снято на видео и размещено в социальных сетях.

Кроме того, прокуратура заявляет, что в июне текущего года Мамедов и его соучастники, «используя незначительный повод», избили на улице двух молодых людей.

В России ему грозит уголовная ответственность по статьям о хулиганстве с применением насилия и о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды. Максимальное наказание по первой статье – лишение свободы на срок до семи лет, по второй – тюремное заключение сроком до шести лет.

28 октября суд в Петербурге заочно арестовал 18-летнего Мамедова, он был объявлен в международный розыск. В начале ноября молодого человека задержали в Азербайджане по запросу России.

Банда треш-блогеров

15 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в Telegram-канале «Жизнь бродяги» видеозаписей с избиением прохожих в Санкт-Петербурге.

По данным «Ъ», расследование началось после того, как на действия подростков обратил внимание организатор движения «Мужское государство» (организация запрещена в России) Владислав Поздняков. Первый из участников группы был задержан 16 октября, им оказался гражданин России. Через день после этого задержали еще пятерых человек – четырех граждан «одной из стран ближнего зарубежья» в возрасте от 16 до 18 лет, а также 18-летнего россиянина.

«Больше всего [били] русских <...> бездомных либо каких-то людей, которые в нетрезвом состоянии были», – рассказал один из участников группы.

Кроме того, в ходе расследования были выявлены «последователи» банды: по версии полиции, пятеро молодых людей, не входящих в банду под руководством Мамедова, также нападали на жителей Петербурга и отправляли видео в «Жизнь бродяги».

Также сотрудники правоохранительных органов провели рейды на крупных петербургских овощебазах, в ходе них были проверены более 1000 иностранных граждан, несколько десятков из них доставили в полицейские участки из-за нарушений миграционного законодательства.

Всего по делу о хулиганстве и возбуждении ненависти были задержаны 13 человек . Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, двое из задержанных несовершеннолетних будут депортированы из России, так как не состояли на миграционном учете.

«Поднять актив контентом»

Задержанные участники банды сообщили сотрудникам полиции, что к избиениям их подтолкнул Мамедов, который предложил «делать контент».

«Турал сказал: давайте делать контент, избивать русских <...> Один раз его маму оскорбили русские, он после этого ненавидит русских», – рассказал один из молодых людей.

Другой добавил, что сам не хотел принимать участие в драках, только публиковал видео, которые ему присылал Мамедов, так как стремился «поднять актив» в своем Telegram-канале и заработать денег.

По информации 78.ru, Мамедов ранее был спортсменом и выигрывал городские чемпионаты по борьбе среди детей, однако оставил секцию из-за конфликта с тренером. Как сообщает портал, в уличных драках он был замечен еще до своего ухода из спорта: некоторые видео с избиениями с его участием были сняты, когда молодой человек еще посещал секцию.