В Петербург доставили лидера банды треш-блогеров Турала Мамедова

В Петербург доставили главу «азербайджанской мафии» Турала Мамедова. Об этом сообщает главное управление СК РФ в официальном Telegram-канале.
В ближайшее время ему предъявят обвинения.
Ранее молодой человек скрылся в Азербайджане, но впоследствии страна выдала юношу России.
Мамедова и еще 15 человек задержали после избиения прохожих. По версии правоохранителей, молодые люди нападали на россиян со славянской внешностью, после чего выкладывали ролики в Telegram-канале, администратором которого был Мамедов.
Следователи также полагают, что молодой человек публично призывал применять насилие в отношении прохожих.
Мамедову грозит уголовная ответственность по нескольким статьям, в том числе и о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды.
Ранее во Владимире женщина избила сотрудников ГАИ защищая мужа и отправилась в колонию.