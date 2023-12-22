В Петербург доставили лидера банды треш-блогеров Турала Мамедова

В Петербург доставили главу «азербайджанской мафии» Турала Мамедова. Об этом сообщает главное управление СК РФ в официальном Telegram-канале.

В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Ранее молодой человек скрылся в Азербайджане, но впоследствии страна выдала юношу России.

Мамедова и еще 15 человек задержали после избиения прохожих. По версии правоохранителей, молодые люди нападали на россиян со славянской внешностью, после чего выкладывали ролики в Telegram-канале, администратором которого был Мамедов.

Следователи также полагают, что молодой человек публично призывал применять насилие в отношении прохожих.

Мамедову грозит уголовная ответственность по нескольким статьям, в том числе и о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды.

Ранее во Владимире женщина избила сотрудников ГАИ защищая мужа и отправилась в колонию.