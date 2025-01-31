МИД РФ призвал остановить насилие в ДР Конго

Захарова: остановить насилие в ДРК можно только путем диалога

Остановить насилие в Демократической Республике Конго (ДРК) можно только путем диалога. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, выводу подразделений группировки с занятых территорий и возобновлению переговорного процесса в рамках существующих региональных миротворческих форматов», — сказала она.

Захарова уточнила, что граждане РФ не пострадали во время беспорядков в ДР Конго.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.