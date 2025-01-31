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Директора РАЭК отправили в СИЗО по делу о наркотиках

Директора РАЭК Гребенникова арестовали по статье о торговле наркотиками
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Пресс-служба РАЭК

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), организатора Премии Рунета Сергея Гребенникова. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

По данным сайта, решение об аресте Гребенникова вступило в силу 29 января.

Портал Roem утверждает, что глава РАЭК является фигурантом дела, возбужденного по п.«б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Согласно информации журналистов, у Гребенникова нашли кокаин.

27 января в Краснодарском крае суд вынес приговор организатору духовных практик за перемещение через границу наркотиков. По версии следствия, мужчина в 2019 году прошел обучающий курс по церемонии «аяуаска», для которой используется напиток из содержащих наркотические вещества растений. Россиянина посадили на 16 лет.

Ранее в Ленобласти у садовода-любителя дома нашли десять кустов марихуаны.

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