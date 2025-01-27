На Кубани духовный практик организовал мероприятие с наркотиками и попал под суд

В Краснодарском крае духовного практика осудили на 16 лет по делу о наркотиках

В Краснодарском крае суд вынес приговор организатору духовных практик за перемещение через границу наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина в 2019 году прошел обучающий курс по церемонии «аяуаска», для которой используется напиток из содержащих наркотические вещества растений.

После этого фигурант решил сам проводить подобные церемонии в разных городах России, в том числе и в Геленджике. Для мероприятий он решил самостоятельно приготовить напиток, растения заказал из Нидерландов.

Чтобы не попасться, практик поручил забрать пакет знакомой из Геленджика. Ее задержали после получения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, которые он должен провести в колонии строгого режима.

Сам фигурант не явился на заседание, на данный момент он находится в другой стране.

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