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В Ленобласти у садовода-любителя дома нашли десять кустов марихуаны

78.ru: в Ленобласти у садовода-любителя дома нашли десять кустов марихуаны
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Ленинградской области у 31-летнего садовода-любителя в квартире обнаружили десять кустов незаконно выращенной марихуаны. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Кировске. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и провели обыск у него дома, где нашли десять кустов марихуаны и пять ведер с зеленым веществом. Также стражи порядка обнаружили несколько пакетов с, предположительно, готовым наркотиком. Общая масса изъятого составила 3,4 килограмма.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства незаконной деятельности мужчины, а также его причастность к сбыту наркотиков.

Ранее в Ярославле оштрафовали жителей дома, которые пожаловались на рекламу наркотиков.

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