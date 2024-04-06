МВД подало иск против подбросивших наркотики Голунову экс-полицейских

МВД России подало иск на 1,5 млн рублей к экс-полицейским, осужденным за фабрикацию улик по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин, сообщает ТАСС.

«МВД России подало иск <...> о взыскании 1,5 млн рублей солидарно с бывших сотрудников УВД», – пояснил юрист.

Он отметил, что данная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в распространению наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня его поместили под домашний арест. Однако уже через три дня он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. В декабре того же года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено дело о превышении полномочий полицейскими.

Позже Мосгорсуд вынес приговоры бывшим полицейским — они получили от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее журналист Иван Голунов получил автомобильные госномера с числом 228.