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Россиянка выиграла в лотерею почти 150 млн рублей, купив билет на почте

Домохозяйка из ХМАО выиграла в лотерею 147 млн рублей, купив билет на почте
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Максим Богодвид/РИА Новости

Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО — Югре стала победительницей новогодней лотереи «Мечталлион», выиграв более 147 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора «Национальной Лотереи».

Победительница, Ольга, приобрела счастливый билет в отделении Почты России по рекомендации супруга. Хотя она пока не хочет раскрывать личные данные, уже предоставила фото выигрышного билета. Ольга рассказала, что они с семьей не часто участвуют в лотереях, но стараются принимать участие в новогоднем тираже в качестве семейной традиции.

После вычета налога в 30 751 261 рубль, она получит на руки 116 290 836 рублей из общего выигрыша в 147 042 097 рублей.

2 января сообщалось, что победитель «Новогоднего миллиарда» получит примерно 781 млн руб. из-за вычета налога. Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража «Русского лото» составила 1 000 000 200 рублей — один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28 туре. Налог по прогрессивной шкале доходов составляет 22%, поэтому победителю придется выплатить 218 402 044 руб. «Столото» сделает это за него.

Ранее в Сколково оценили шансы на крупный выигрыш в лотерее.

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