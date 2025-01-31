В Волгоградской области при атаке дронов на НПЗ пострадал мужчина

Сотрудник нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Там рассказали, что госпитализация понадобилась 49-летнему мужчине. Его доставили в травматологическое отделение больницы №15 в Волгограде.

«Повреждение мягких тканей, угрозы жизни нет», — уточнили в комитете.

31 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над субъектами страны. В том числе восемь БПЛА перехватили в воздушном пространстве Волгоградской области.

Позже губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о падении обломков одного из уничтоженных беспилотников на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Как он отметил, в результате на НПЗ начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь.

Ранее в Рязанской области после атаки украинских БПЛА загорелся жилой дом.