Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области при атаке дронов на НПЗ пострадал мужчина

Сотрудник НПЗ под Волгоградом получил повреждение мягких тканей при атаке дронов
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сотрудник нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятие. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Там рассказали, что госпитализация понадобилась 49-летнему мужчине. Его доставили в травматологическое отделение больницы №15 в Волгограде.

«Повреждение мягких тканей, угрозы жизни нет», — уточнили в комитете.

31 января пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 49 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над субъектами страны. В том числе восемь БПЛА перехватили в воздушном пространстве Волгоградской области.

Позже губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о падении обломков одного из уничтоженных беспилотников на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Как он отметил, в результате на НПЗ начался пожар. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь.

Ранее в Рязанской области после атаки украинских БПЛА загорелся жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами