Из горящего здания в Москве эвакуировали 60 человек

МЧС эвакуировали 60 человек из горящего здания в Сходненском тупике в Москве

Сотрудники МЧС в Москве эвакуировали из горящего здания на улице Сходненский тупик 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пожарных, площадь возгорания возросла до 2 тыс. квадратных метров. Для тушения привлекли пожарный поезд.

По словам источников РЕН ТВ, пожар начался на предприятии, после чего огонь перекинулся на другое здание. По предварительным данным, загорелось одно из зданий на территории бывшего машиностроительного завода им. Чернышева, где сейчас располагается хостел.

Также в ночь на 31 января загорелось общежитие, расположенное в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Известно, что из здания эвакуировались 49 человек. Никто не пострадал.

28 января на юге российской столицы загорелся таксомоторный парк. Объект находится на улице 1-й Нагатинский проезд. В экстренных службах заявили, что огонь охватил ангар.

Ранее крупный пожар на тысячу «квадратов» вспыхнул в Амурской области.