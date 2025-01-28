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В Солнечногорске локализовали крупный пожар на складе

МЧС: в Солнечногорске локализовали крупный пожар на мебельном складе

Спасатели локализовали возгорание на мебельном складе в подмосковном Солнечногорске на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Солнечногорске на 1 000 квадратах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 56 специалистов и 20 единиц техники.

Утром во вторник, 28 января, стало известно, что в подмосковном Солнечногорске случился пожар в районе деревни Пешки. По словам очевидцев, загорелось здание рядом с бетонным заводом. Как сообщили ТАСС в ведомстве, пожар произошел на предприятии по производству мебели в строении 794/1. О пострадавших информации не поступало.

Этим же утром житель садоводческого товарищества «Мараховка» в Новой Москве поджег свой дом и зашел внутрь. Сотрудники МЧС приехали на место инцидента и потушили пожар подручными средствами. Когда они вошли в дом, то увидели спящего жильца. Предположительно, он был пьян.

Ранее мужчина сжег дома коллег, которые издевались над ним на работе.

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